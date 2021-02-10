Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
«Ювентус» первым вышел в финал Кубка Италии по футболу
Интернет
Ритейлеры сообщили о подорожании электроники на 5-20% с начала года
Наука
Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус
Экономика
Бизнес предложил ввести субсидии на перевозку СУГ на Дальний Восток
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост биткоина выше $50 тыс. в течение недели
Мир
Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту Трампу
Культура
Мишель Обама запустит свое детское шоу на Netflix
Авто
В России вырос спрос на автозапчасти и ремонт машин
Мир
Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя

Мадуро назвал сроки поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибудет в Венесуэлу уже на следующей неделе. Об этом во время выступления, которое транслировалось в Facebook, сообщил президент страны Николас Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, прививки в первую очередь сделают всему медицинскому персоналу, который наиболее подвержен заражению, а затем перейдут к вакцинации учителей и представителей движения «Мы — Венесуэла».

Сигналы от «Спутника»: регистрацию нашей вакцины в ЕС ожидают в марте
Эксперты высоко оценивают международные перспективы отечественного препарата

Применение российского препарата было одобрено в 22 странах — в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Пакистане.

Ранее 9 февраля стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) — днем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V».

В начале февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал материал, в котором привел данные о 91,6% эффективности вакцины по итогам третьей фазы ее клинических испытаний. Среди группы добровольцев старше 60 лет гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Российская вакцина, разработанная Институтом имени Гамалеи, стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Она основана на проверенной и основательно изученной платформе аденовирусных векторов человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021