Мадуро назвал сроки поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибудет в Венесуэлу уже на следующей неделе. Об этом во время выступления, которое транслировалось в Facebook, сообщил президент страны Николас Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, прививки в первую очередь сделают всему медицинскому персоналу, который наиболее подвержен заражению, а затем перейдут к вакцинации учителей и представителей движения «Мы — Венесуэла».

Применение российского препарата было одобрено в 22 странах — в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Пакистане.

Ранее 9 февраля стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) — днем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V».

В начале февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал материал, в котором привел данные о 91,6% эффективности вакцины по итогам третьей фазы ее клинических испытаний. Среди группы добровольцев старше 60 лет гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Российская вакцина, разработанная Институтом имени Гамалеи, стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Она основана на проверенной и основательно изученной платформе аденовирусных векторов человека.