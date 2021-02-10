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В Гвинейском заливе пираты атаковали нефтяной танкер

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Танкер для транспортировки нефтепродуктов и химикатов Maria E был атакован пиратами в Гвинейском заливе. Об этом сообщается на портале компании Dryad Global, специализирующейся на морской безопасности.

По предварительной информации, инцидент произошел в 12:22 по времени UTC (15:20 мск) в 200 км в северо-западном направлении от Сан-Томе и Принсипи.

Судно в этом районе проходит регулярно с февраля 2020 года, пишет портал Maritime Bulletin. Его владельцем является греческая компания Lotus Shipping, на момент захвата оно шло, предположительно, под флагом Панамы.

30 ноября 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки в 75 морских милях к югу от Ломе, столицы Тоголезской Республики, шесть человек, предположительно, входящих в состав пиратских формирований, вооруженных огнестрельным оружием, напали на танкер-химовоз Agisilaos. Злоумышленники захватили четверых членов экипажа, среди которых был житель Краснодарского края 1986 года рождения.

Пираты переместили захваченных людей в неустановленное следствием место и потребовали от компании-судовладельца выкуп. После уплаты выкупа россиянина и еще трех иностранных заложников отпустили.

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжают сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

СК начал доследственную проверку по факту этого инцидента 12 января 2021 года. 3 февраля было возбуждено уголовное дело по факту захвата пиратами россиянина.

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