Транзит газа через Литву в Калининградскую область возобновился

Поставки российского газа в Калининградскую область транзитом через Литву возобновлены ночью во вторник, 9 февраля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оператора литовской газотранспортной системы Amber Grid.

Как пояснили в «Газпроме», в настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.

При этом литовский оператор пояснил, что компания выполняет свои обязательства по соглашению с «Газпромом», которое действует до 2025 года, а приостановка транзита не будет иметь для оператора финансовых последствий.

Ранее во вторник Amber Grid сообщил о приостановке транзита газа в Калининград по просьбе «Газпрома». Причина приостановки транзита не называется.

Природный газ, который следует транзитом в Калининградскую область, поступает в Литву через Белоруссию. Договор между «Газпромом» и литовской АВ Amber Grid заключен до конца 2025 года и осуществляется по формуле «транспортируй или плати».

Документ предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 млрд кубометров в год.

Зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов заявил, что приостановка транзита газа в Калининград через Литву не отразится на потребителях. Он отметил, что регион обеспечен надежными и стабильными поставками газа.