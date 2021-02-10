Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мишель Обама запустит свое детское шоу на Netflix
Мир
Байден не намерен следить за слушаниями по делу об импичменте Трампу
Авто
В России вырос спрос на автозапчасти и ремонт машин
Мир
Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя
Общество
В Удмуртии отменили обязательный масочный режим и ряд других ограничений
Мир
Госдеп выразил обеспокоенность попытками Китая угрожать Индии
Мир
США изучат выводы миссии ВОЗ в Ухане
Мир
Королева Великобритании Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой
Общество
Пробки в Москве вечером 9 февраля достигли девяти баллов

Транзит газа через Литву в Калининградскую область возобновился

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки российского газа в Калининградскую область транзитом через Литву возобновлены ночью во вторник, 9 февраля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оператора литовской газотранспортной системы Amber Grid.

Холодный евродом: почему на рынках растут цены на газ
Европа мерзнет — российский бюджет полнится

Как пояснили в «Газпроме», в настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.

При этом литовский оператор пояснил, что компания выполняет свои обязательства по соглашению с «Газпромом», которое действует до 2025 года, а приостановка транзита не будет иметь для оператора финансовых последствий.

Ранее во вторник Amber Grid сообщил о приостановке транзита газа в Калининград по просьбе «Газпрома». Причина приостановки транзита не называется.

Природный газ, который следует транзитом в Калининградскую область, поступает в Литву через Белоруссию. Договор между «Газпромом» и литовской АВ Amber Grid заключен до конца 2025 года и осуществляется по формуле «транспортируй или плати».

Документ предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 млрд кубометров в год.

Зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов заявил, что приостановка транзита газа в Калининград через Литву не отразится на потребителях. Он отметил, что регион обеспечен надежными и стабильными поставками газа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021