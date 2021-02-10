Мишель Обама запустит свое детское шоу на Netflix

Бывшая первая леди США Мишель Обама сообщила, что запускает на стриминговой платформе Netflix новое шоу для детей, которое будет рассказывать о культуре и кухне разных стран.

Шоу стартует 16 марта и будет носить название «Вафля и Моти».

«Не могу дождаться, когда семьи и дети отовсюду присоединятся к нашим приключениям, во время которых мы познаем, готовим и едим вкусную еду со всего мира», — написала Обама в Twitter.

Ранее, 6 февраля, стало известно, что продюсерская компания бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель создаст по меньшей мере шесть новых проектов для Netflix.

Среди совместных проектов компании семьи Обама и Netflix назывались сериал для подростков о сотрудничающей с полицией под прикрытием индейской девушке из резервации, сериал о национальных парках и дикой природе, научно-фантастический фильм, а также картина об одном из первых покорителей Эвереста непальце Тенцинге Норгее. Кроме того, в рамках сотрудничества создается фильм по мотивам книги Мохсина Хамида «Выход на Запад» (Exit West), в котором роль исполняет британский актер Риз Ахмед.

О том, что Барак и Мишель Обама заключили соглашение с Netflix на производство фильмов и сериалов для стриминговой кинокомпании стало известно в мае 2018 года.

В том же году стало известно, что пара приобрела права на экранизацию для Netflix книги Майкла Льюиса «Пятый риск», рассказывающей о переходном периоде между администрацией Барака Обамы и его преемника Дональда Трампа.