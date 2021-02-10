Минобороны ФРГ назвало Россию силой «противоборствующей» Западу

Министерство обороны ФРГ призвало к масштабной модернизации Бундесвера на фоне «военных и политических угроз» со стороны России. Об этом говорится в переданном в Бундестаг программном документе за подписями министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генерального инспектора ВС ФРГ Эберхарда Цорна, выдержки из которого во вторник, 9 февраля, публикует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Бундесвер еще недостаточно подготовлен к вызовам сегодняшнего дня и будущим угрозам», — говорится в тексте документа. Как указывают Крамп-Карренбауэр и Цорн, ВС Германии ощущают нехватку финансирования, и, кроме того, «односторонне ориентированы на зарубежные миссии».

В документе Россия и Китай позиционируются как «стратегические конкуренты», а РФ выступает в качестве «противоборствующей силы по отношению к Западу». По словам главы оборонного ведомства и генерального инспектора, Россия «сознательно нарушила международные соглашения» и в последнее время с ее стороны «участились военные и политические угрозы». Так же отмечается, что Китай становится «все более заметным» игроком.

В программе правительству предлагается обратить особое внимание на развитие противовоздушной обороны и разработку беспилотников. Как ожидается, в мае будет представлена концепция «Бундесвера будущего».

25 ноября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что страна должна поддерживать высокий уровень военных расходов и выстраивать диалог с Москвой с позиции силы. 17 декабря президент России Владимир Путин назвал слова Крамп-Карренбауэр избитым штампом и подчеркнул, что таким образом она хотела показать свою «крутизну», однако ее слова носят контрпродуктивный характер для межгосударственных взаимоотношений двух стран. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу после слов Крамп-Карренбауэр сравнил ее со школьницей младших классов, которая выступает с нападками на учеников совсем другой школы.