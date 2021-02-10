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Байден не намерен следить за слушаниями по делу об импичменте Трампу

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Президент США Джозеф Байден заявил, что не собирается смотреть слушания в сенате по делу об импичменте бывшему президенту страны Дональду Трампу. Об этом он заявил во вторник, 9 февраля.

По его словам, у него нет времени на это, так как он занят работой. Байден отметил, что в данный момент требуется «решительно и быстро» действовать, чтобы не допустить еще больше человеческих жертв в США из-за пандемии коронавируса.

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Кроме того, глава Белого дома выразил уверенность в способности сенаторов разобраться в теме импичмента, пишет CNN.

Ранее 9 февраля в верхней палате Конгресса США началось обсуждение импичмента Дональду Трампу. Заседание открылось дебатами о том, является ли рассмотрение вопроса после его ухода со своего поста конституционным.

В случае, если процесс над Трампом признают конституционным, обсуждение по импичменту продолжат на следующий день. Сенаторы обсудят, можно ли считать действия бывшего главы государства на митинге, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу.

Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своей позиции. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Накануне юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января, ворвавшись в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон, погибли пять человек, в том числе один из правоохранителей.

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