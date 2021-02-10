Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух девочек в Самаре

Прокуратура Самарской области начала доследственную проверку по факту смерти двух девочек в Самаре. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщается на сайте регионального ведомства.

Как рассказали ТАСС в силовых структурах, тела двух девочек обнаружили в Железнодорожном районе города ранее 9 февраля около дома на Киевской улице.

В департаменте образования администрации Самары рассказали, что погибшие были ученицами шестого класса и были одноклассницами, обе девочки были отличницами, на учете комиссии по делам несовершеннолетних не состояли, пишет сайт kp.ru. В день гибели обе посетили школьные занятия.

Как отмечает телеканал «360», погибшим девочкам было по 12 лет.

Организована прокурорская проверка, выясняются обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии, климат в семьях погибших детей, школе. Проверкой охвачена работа органов профилактики. Проверку обстоятельств произошедшего проводит и региональный СК.

4 февраля сообщалось, что в Самарской области завершили расследование в отношении тракториста, которого обвиняют в гибели ребенка. Сотрудник дорожно-эксплуатационного управления вел покос травы и не заметил мальчика на обочине.