В Совместном Российско-Турецком центре завершилась вакцинация офицеров «Спутником-V»

Военные медики российского миротворческого контингента (РМК) завершили вакцинацию российских военных Совместного Российско-Турецкого центра, который развернут на территории Азербайджана. Об этом сообщило Минобороны РФ в среду, 10 февраля.

Личному составу был введен второй компонент российской вакцины «Спутник-V» после необходимого медосмотра, в том числе с измерением температуры. Всего было привито более 30 человек.

Отмечается, что пока продолжается вакцинация личного состава миротворческого контингента, который выполняет задачи на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. На данный момент привито около 1,5 тыс. военнослужащих.

В пресс-службе Минобороны добавили, что вакцинация от COVID-19 проводится исключительно в добровольном порядке. Перед вакцинированием военным рассказывают о коронавирусной инфекции, а также о том, каким образом препарат влияет на организм человека.

15 января сообщалось, что в Нагорный Карабах было доставлено около 2 тыс. доз вакцины «Спутник V». Первыми привились представители командования российского контингента и военнослужащие медицинских подразделений.

В этот же день стало известно, что плановая вакцинация личного состава российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) от новой коронавирусной инфекции стартовала в Абхазии.