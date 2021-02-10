Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
«Ювентус» первым вышел в финал Кубка Италии по футболу
Интернет
Ритейлеры сообщили о подорожании электроники на 5-20% с начала года
Наука
Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус
Экономика
Бизнес предложил ввести субсидии на перевозку СУГ на Дальний Восток
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост биткоина выше $50 тыс. в течение недели
Мир
Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту Трампу
Культура
Мишель Обама запустит свое детское шоу на Netflix
Авто
В России вырос спрос на автозапчасти и ремонт машин
Мир
Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя

В Совместном Российско-Турецком центре завершилась вакцинация офицеров «Спутником-V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные медики российского миротворческого контингента (РМК) завершили вакцинацию российских военных Совместного Российско-Турецкого центра, который развернут на территории Азербайджана. Об этом сообщило Минобороны РФ в среду, 10 февраля.

Личному составу был введен второй компонент российской вакцины «Спутник-V» после необходимого медосмотра, в том числе с измерением температуры. Всего было привито более 30 человек.

Удачный запуск: «Спутник V» признан самой безопасной вакциной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

Отмечается, что пока продолжается вакцинация личного состава миротворческого контингента, который выполняет задачи на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. На данный момент привито около 1,5 тыс. военнослужащих.

В пресс-службе Минобороны добавили, что вакцинация от COVID-19 проводится исключительно в добровольном порядке. Перед вакцинированием военным рассказывают о коронавирусной инфекции, а также о том, каким образом препарат влияет на организм человека.

15 января сообщалось, что в Нагорный Карабах было доставлено около 2 тыс. доз вакцины «Спутник V». Первыми привились представители командования российского контингента и военнослужащие медицинских подразделений.

В этот же день стало известно, что плановая вакцинация личного состава российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) от новой коронавирусной инфекции стартовала в Абхазии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021