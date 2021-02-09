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Лукашевич указал на жестокое подавление протестов западными странами

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Запад пытается «впарить» России уроки демократии, в то время как сами жестоко подавляют протесты. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич в интервью телеканалу «Россия-24».

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«И я хочу воспользоваться возможностью передать большую благодарность, искреннюю благодарность всего нашего коллектива и от себя лично… нашим журналистам, которые дают нам замечательную пищу и показывают, что реально происходит на Западе у тех «учителей», которые пытаются нам, грубо говоря, впарить уроки демократии», — отметил он.

Лукашевич подчеркнул, что несколько раз западные дипломаты пытались обострить тему, связанную с действиями российских властей в отношении несанкционированных акций в поддержку блогера Алексея Навального.

«На этом фоне… мы выступили и выступали, и выступаем очень профессионально, мы не занимаемся пропагандой, мы показываем на фактах. Причем факты в последний раз иллюстрировали целым видеорядом», — заключил дипломат.

Ранее МИД РФ опубликовал видео, в котором наряду со случаями полицейского насилия в Австрии, Нидерландах, Польше, США, Финляндии, Франции и Чехии показаны случаи агрессии в отношении правоохранителей на несанкционированных акциях в России.

9 февраля официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва предоставила все доказательства участия западных дипломатов в несанкционированных акциях в России.

Ранее Германия, Швеция и Польша сообщили о высылке российских дипломатов. Решение стало ответом на аналогичный шаг Москвы. Россия объявила о выдворении дипломатов из этих трех стран ранее, 5 февраля. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. В МИД РФ подчеркивали, что участие в незаконных акциях со стороны сотрудников иностранных диппредставительств является неприемлемым и не соответствует их дипломатическому статусу. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.

Так называемые ответные меры Варшавы, Берлина и Стокгольма МИД расценил как необоснованный и недружественный шаг.

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