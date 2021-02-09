Выставка картин Зинаиды Серебряковой откроется во Владивостоке

В залах Приморской краевой картинной галереи Владивостока с 13 февраля начнет работу выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. Посетители смогут увидеть 43 работы одной из самых ярких русских художниц первой половины XX века.

Выставка иллюстрирует ключевые эпизоды ее судьбы: от ранних картин, созданных в России, до произведений парижского периода. Работы из собрания Русского музея дополнит картина «Тата и Катя Серебряковы», переданная в 2017 году в дар Приморской картинной галерее известным дальневосточным учёным Александром Клещевым. Об этом сообщает Vostokmedia.

Напомним, в краеведческом музее Барнаула 11 февраля впервые откроется выставка произведений новосибирского художника Николая Марци. Будет представлено более 40 полотен, все они посвящены Алтаю и древним скифам. По мнению художника, Сибирь — это регион с богатым наследием для всей человеческой цивилизации