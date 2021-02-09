В Подмосковье на ребенка с крыши дома упала сосулька

В Московской области ребенок пострадал от упавшей с крыши дома сосульки. Об этом сообщается на сайте регионального ГСУ СК России во вторник, 9 февраля.

ЧП произошло в Электростали возле одного из домов на проспекте Ленина. Сосулька упала с крыши дома на 12-летнего мальчика, в результате чего он получил травмы, отмечает «Москва 24».

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу Электростали с ранением головы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

СК проводит доследственную проверку по факту произошедшего, пишет РИАМО. Проверочные мероприятия проводит и прокуратура города. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

3 февраля сообщалось, что в Саратове на 83-летнюю пенсионерку упала глыба льда с крыши здания, женщину госпитализировали.