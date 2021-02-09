Арт-объект в честь Александра Невского появится в Порхове

Арт-объект, посвященный князю Александру Невскому, появится в Порхове. Об этом заявила исполняющая полномочия главы Порховского района Ольга Иванова на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Глава региона, когда планируется завершить реконструкцию набережной реки Шелонь, которая ведется на средства гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ольга Иванова отметила, что будут приложены все усилия для того, чтобы закончить работы как можно раньше. Затем там установят арт-объект, посвященный основателю Порхова, сообщает Псковское агентство информации.

Ранее российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии открыли памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому. Монумент был изготовлен скульптором Михаилом Сердюковым в России. Он установлен на гранитном постаменте возле православного храма Пророка Илии в Хмеймиме.