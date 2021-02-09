Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Удмуртии отменили обязательный масочный режим и ряд других ограничений
Мир
Госдеп выразил обеспокоенность попытками Китая угрожать Индии
Мир
США изучат выводы миссии ВОЗ в Ухане
Мир
Королева Великобритании Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой
Общество
Пробки в Москве вечером 9 февраля достигли девяти баллов
Армия
Большой десантный корабль «Петр Моргунов» отправят в Арктику
Наука
Турция запланировала отправить космический аппарат на Луну в 2023 году
Мир
В сенате началось обсуждение импичмента Трампу
Мир
Захарова обвинила Латвию в нарушении свободы слова

Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 9 февраля, предложила странам Запада ввести санкции против самих себя.

Захарова в своем обращении напомнила о случаях нарушения прав журналистов в западных странах. Всего она привела почти 20 примеров притеснения представителей СМИ в своем списке и задалась вопросом, когда страны Запада введут санкции в отношении самих себя.

Тишина в эфире: как в Латвии воюют с российским телевидением
Крупнейший оператор отказался транслировать пять российских каналов

Среди представленных ею примеров нанесение трав журналистке «Спутник» французской полицией во время разгона акции протеста «желтых жилетов», невыдача Министерством иностранных дел Франции аккредитации RT France, а также нерасследованные убийства ряда журналистов на Украине.

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила об аресте руководителя «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского, недопуске журналистов RT и «Спутника» на конференцию по свободе СМИ в Лондоне и уголовном преследовании журналистов, сотрудничающих со «Спутником» и Baltnews в Латвии, а также запрет на вещание 7 телеканалов холдинга RT в Латвии.

Ранее 9 февраля Мария Захарова заявила, что Евросоюзу необходимо задуматься над введением санкций против Латвии, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.

Ранее во вторник стало известно, что в Латвии с 10 февраля будет запрещена ретрансляция 16 российских каналов. В их число вошли REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Ход углем: Латвия заплатит за преследования русских журналистов
Внештатных сотрудников СМИ России подвергают репрессиям

До этого крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза. Отмечалось, что прекращается трансляция каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Кроме этого, 8 февраля стало известно, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) принял решение о запрете ретрансляции телеканала «Россия-РТР» в Латвии. Было выпущено постановление о запрете ретрансляции телеканала на территории Латвии на один год с 15 февраля.

4 февраля в Латвии были приняты поправки к закону «О защищенных услугах», согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. До этого момента санкции могли быть применены за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях, а с принятием поправок вводится запрет на использование такого видеоматериала также в личных целях.

Однако, по словам экс-мэра Риги, депутата Европарламента Нила Ушакова, закрытие телеканалов на русском языке создает большие риски для безопасности Латвии и только усугубляет ситуацию. Более того, политик считает, что русскоговорящие будут смотреть любимые каналы с помощью интернета.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021