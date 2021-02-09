Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 9 февраля, предложила странам Запада ввести санкции против самих себя.

Захарова в своем обращении напомнила о случаях нарушения прав журналистов в западных странах. Всего она привела почти 20 примеров притеснения представителей СМИ в своем списке и задалась вопросом, когда страны Запада введут санкции в отношении самих себя.

Среди представленных ею примеров нанесение трав журналистке «Спутник» французской полицией во время разгона акции протеста «желтых жилетов», невыдача Министерством иностранных дел Франции аккредитации RT France, а также нерасследованные убийства ряда журналистов на Украине.

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила об аресте руководителя «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского, недопуске журналистов RT и «Спутника» на конференцию по свободе СМИ в Лондоне и уголовном преследовании журналистов, сотрудничающих со «Спутником» и Baltnews в Латвии, а также запрет на вещание 7 телеканалов холдинга RT в Латвии.

Ранее 9 февраля Мария Захарова заявила, что Евросоюзу необходимо задуматься над введением санкций против Латвии, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.

Ранее во вторник стало известно, что в Латвии с 10 февраля будет запрещена ретрансляция 16 российских каналов. В их число вошли REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

До этого крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза. Отмечалось, что прекращается трансляция каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Кроме этого, 8 февраля стало известно, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) принял решение о запрете ретрансляции телеканала «Россия-РТР» в Латвии. Было выпущено постановление о запрете ретрансляции телеканала на территории Латвии на один год с 15 февраля.

4 февраля в Латвии были приняты поправки к закону «О защищенных услугах», согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. До этого момента санкции могли быть применены за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях, а с принятием поправок вводится запрет на использование такого видеоматериала также в личных целях.

Однако, по словам экс-мэра Риги, депутата Европарламента Нила Ушакова, закрытие телеканалов на русском языке создает большие риски для безопасности Латвии и только усугубляет ситуацию. Более того, политик считает, что русскоговорящие будут смотреть любимые каналы с помощью интернета.