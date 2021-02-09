Более 130 млн рублей выделено на ремонт домов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на ремонт домов направят свыше 130 млн рублей. Деньги выделяются в рамках программы формирования современной городской среды.

«Средства муниципалитетам будут предоставлены на условиях софинансирования», — уточнили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает Transsibinfo.com, в капитальный капремонт придомовый территории по краевой программе можно включать асфальтирование, устройство ливневой канализации, установку бордюров и монтаж уличного освещения.