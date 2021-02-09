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Столтенберг объяснил усиление НАТО в Черном море

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Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в данном регионе, заявил 9 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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«Мы констатируем усиление России в Черном море после нелегальной аннексии Крыма», — сказал Столтенберг.

Столтенберг напомнил, что за последние три недели сразу три корабля ВМФ США находились в Черном море. Кроме того, прошли учения с украинским флотом.

«Таким образом, НАТО усилила свое присутствие в Черном море, уделяет этому региону стратегическое значение», — добавил генсек НАТО.

После захода кораблей ВМС США в Черное море, американские военные 1 февраля сняли полет истребителя Су-24 вблизи эсминца ВМС США, а фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провел учение по уничтожению корабля условного противника.

В свою очередь вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Военно-морского флота России Петр Святашов призвал ответить на заходы американских военных кораблей в Черное море.

Крым после референдума в 2014 году, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ. Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм

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