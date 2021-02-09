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Госдеп выразил обеспокоенность попытками Китая угрожать Индии

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Соединенные Штаты обеспокоены «попытками КНР угрожать соседям», включая Индию. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, передает «РИА Новости».

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«Мы тесно следим за ситуацией. Мы знаем о продолжающихся переговорах между индийским правительством и Китаем, и мы продолжаем поддерживать мирный диалог и мирное разрешение пограничных споров. Мы обеспокоены продолжающимися попытками Пекина угрожать своим соседям», — сказал Прайс.

5 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры со своим китайским коллегой Ян Цзечи, в ходе которых заявил, что американские власти намерены «привлекать КНР к ответственности».

Днем ранее президент США Джо Байден назвал Китай главным конкурентом Соединенных Штатов. При этом американский лидер подчеркнул, что страна готова сотрудничать с КНР, если это соответствует интересам США.

В октябре американский политолог Кристофер Лейн заявил, что США и Китай находятся на грани военного конфликта. По мнению специалиста, конкуренция Пекина и Вашингтона схожи с противостоянием Великобритании и Германии перед Первой мировой войной, когда Лондон воспринимал растущую экономическую и военную мощь Берлина как угрозу.

В мае 2020 года на спорной индийско-китайской границе происходили стычки между военными двух стран, сопровождающиеся переброской дополнительных контингентов и вооружений с каждой из сторон. 5 мая на одном из участков в Восточном Ладакхе произошла массовая драка, в которой приняли участие около 400 военнослужащих с обеих сторон.

В ночь на 16 июня на линии контроля в Ладакхе Китай открыл огонь по индийским военным, которые, по мнению китайской стороны, незаконно пересекли государственную границу КНР. Три человека скончались во время обстрела. Еще 17 человек получили ранения, но затем подверглись воздействию низких температур в высокогорной местности, что отрицательно сказалось на травмах и привело к кончине военнослужащих.

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