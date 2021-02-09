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США изучат выводы миссии ВОЗ в Ухане
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США изучат выводы миссии ВОЗ в Ухане

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Администрация США намерена тщательно изучить заключения миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам ее работы в китайском Ухане. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 9 февраля.

По ее словам, американская администрация не участвовала в «планировании и осуществлении» расследования и хочет провести независимый обзор своих выводов и базовых данных. При этом Псаки не стала комментировать заключение комиссии, согласно которому версия о лабораторном происхождении коронавируса является «крайне маловероятной», пишет Reuters.

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Пресс-секретарь напомнила, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на получении доступа их специалистами к интересующим их районам и объектам в КНР. Несмотря на то, что администрация вернулась во Всемирную организацию здравоохранения, «необходимо, чтобы у нас была своя команда экспертов на местах».

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ, изучающая истоки пандемии COVID-19, посетила рынок в китайском городе Ухань.

7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

9 февраля эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал «Известиям», что комиссия ВОЗ проведет второй этап расследования в Ухане. Он отметил, что всего в работе комиссии ВОЗ в Китае принимали участие 17 ученых из комиссии и 17 специалистов из Китая.

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