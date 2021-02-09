Королева Великобритании Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой

У королевы Великобритании Елизаветы II родился девятый правнук. О рождении первенца 9 февраля сообщила внучка Ее Величества принцесса Евгения Йоркская на своей странице в Instagram.

В сообщении официального аккаунта королевской семьи в Facebook указано, что сын принцессы появился на свет во вторник в лондонской больнице Портленд.

«[Ее супруг] Джек Бруксбэнк присутствовал при родах. Королева, герцог Эдинбургский, герцог Йоркский, герцогиня Йоркская Сара, а также Джордж Бруксбэнк с супругой были поставлены в известность об этом событии и очень ему рады», — пишет пресс-служба Букингемского дворца.

При рождении королевский правнук весил 3,65 кг.

Это первый ребенок 30-летней принцессы Евгении. Сама принцесса занимает десятую позицию в очереди наследования британского трона, является младшей дочерью среднего сына королевы принца Эндрю и его бывшей супруги герцогини Йоркской Сары Фергюсон.

Сын принцессы Евгении стал одиннадцатым в очереди престолонаследия.

В октябре 2020 года герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили в том, что она скрывает новую беременность. На обложке свежего номера Star располагалось фото жены принца Гарри, которое подписано сообщением о том, что Маркл находится на шестом месяце беременности. По данным американского издания, полученным от анонимного источника, на свет вскоре появится девочка.