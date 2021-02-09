В Петербурге водитель посадил маленького ребенка за руль автомобиля

В Санкт-Петербурге автомобилисты обратили внимание на водителя, посадившего за руль маленькую девочку. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В ролике, появившемся в социальных сетях, видно, как ребенок, сидя на коленях взрослого, держит руль. Вместе с тем машина движется на достаточно высокой скорости.

«В порядке у него все вообще? Нормально? Ребенок за рулем», — сказал водитель, который стал свидетелем данного нарушения.

В июле 2020 года на улицах Москвы заметили женщину, которая ехала за рулем своего Audi с грудным ребенком на коленях. Нарушительницу ПДД заметили на светофоре напротив Кунцевского суда — на перекрестке Ярцевской и Партизанской. На кадрах видно, что малыш не пристегнут, свободно поворачивается и крутит руль, пока автомобиль стоит на светофоре.