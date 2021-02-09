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Пробки в Москве вечером 9 февраля достигли девяти баллов

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Пробки в Москве вечером во вторник достигли 9 баллов. Об этом 9 февраля свидетельствовали данные сервиса «Яндекс.Пробки».

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Наибольшие затруднения наблюдались в центральной части столицы: в районе Лубянки, на Тверской улице, Новом Арбате, а также на центральных набережных: Кремлёвской, Софийской, Москворецкой, Берниковской.

Помимо этого, сильные пробки были отмечены на Бульварном и на Садовом кольцах. Движение также было затруднено на Третьем транспортном кольце, трудности наблюдались и на МКАД.

Ранее в этот же день синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице 9 февраля.

Накануне в Московской области водителей призвали пересесть на общественный транспорт и сократить поездки на личных авто из-за грядущих 30-градусных морозов.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине февраля и в начале марта в Московском регионе ожидается нестабильная погода со скачками температур.

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