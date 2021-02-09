Жительница Харькова в прямом эфире украинского телеканала раскритиковала политику Киева

Харьковчанка в прямом эфире украинского телеканала «Наш» 9 февраля обратилась к ведущим и гостям программы с резкой критикой политики Киева.

Женщина сообщила, что прожила всю жизнь в Харькове, однако ее бабушка родом из Белоруссии, один дедушка из России, а второй — из Украины.

«То, что сейчас творится, я не могу согласиться ни с чем. У меня выбивают корни русские, у меня выбивают корни белорусские, а также подобие украинских», — сказала она.

В ответ ведущие постарались ответить на ее замечания в ироничной форме, а после этого оборвали связь с ней.

С 16 января на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России.

Украинский журналист Дмитрий Гордон отметил, что тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет страну в клочья.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.