Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Турция запланировала отправить космический аппарат на Луну в 2023 году
Мир
В сенате началось обсуждение импичмента Трампу
Мир
Захарова обвинила Латвию в нарушении свободы слова
Экономика
Минтруд сообщил о сокращении числа безработных в России
Мир
Боррель заявил о возвращении отношений ЕС и РФ к состоянию времен холодной войны
Наука
ВОЗ проведет второй этап расследования в Ухане
Спорт
Биатлонистам из России запретили размещать в соцсетях символы страны
Экономика
МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4%
Экономика
Расходы бюджета на нацпроекты составили на 1 февраля 8,5% от плана

Захарова оценила заявления о закончившейся унижением поездке Борреля в Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дипломаты в Евросоюзе сами унижают главу европейской дипломатии Жозепа Борреля после его визита в Москву. Об этом во вторник, 9 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Двойное но: как Жозепу Боррелю досталось за визит в Москву
Вернувшись в Брюссель, дипломат более категорично высказался об отношениях с Россией

«Если люди унижают Боррреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве. В чем унижение, совершенно непонятно», — сказала она в эфире на канала «Россия 24».

Захарова отметила, что данные заявления являются информационной кампанией Запада. «И вот теперь у них во всем виноват Боррель. До этого во всех проблемах был виноват [экс-президент США Дональд] Трамп», — подчеркнула представитель МИДа.

Ранее во вторник в Европарламенте состоялись специальные слушания, посвященные визиту Борреля в Москву 4–6 декабря.

Большинство депутатов подвергли его критике, в частности за недостаточно жесткую позицию в отношении России. Также некоторые СМИ заявили о том, что поездка Борреля закончилась унижением.

Сам Боррель в ходе слушаний заявил, что отношения России и Евросоюза за прошедшие 30 лет фактически вернулись к состоянию времен холодной войны.

Кроме того, он сообщил, что может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой о введении новых рестрикций против Москвы. Боррель добавил, что эти вопросы будут обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах примут решения по дальнейшим шагам.

Боррель посетил Москву с официальным визитом 4–6 февраля. В ходе него он провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и с представителями общественных организаций. Тогда он заявлял, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать для достижения хороших результатов. Дипломат заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, и призвал не создавать «стену молчания».

По возвращении в ЕС было опубликовано официальное заявление главы евродипломатии об итогах визита в Россию. В нем он, в частности, осудил решение Москвы о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. Также он заявил, что Брюссель может ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации в области соблюдения прав человека.

Российский МИД выразил удивление тем, как Боррель оценил итоги своего визита, поскольку эта оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с Лавровым.

Захарова считает, что Европейский союз рассчитывал на то, что глава евродипломатии устроит Москве «публичную порку» во время своего визита в страну, но сделать этого не удалось.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021