Захарова оценила заявления о закончившейся унижением поездке Борреля в Россию

Дипломаты в Евросоюзе сами унижают главу европейской дипломатии Жозепа Борреля после его визита в Москву. Об этом во вторник, 9 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если люди унижают Боррреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве. В чем унижение, совершенно непонятно», — сказала она в эфире на канала «Россия 24».

Захарова отметила, что данные заявления являются информационной кампанией Запада. «И вот теперь у них во всем виноват Боррель. До этого во всех проблемах был виноват [экс-президент США Дональд] Трамп», — подчеркнула представитель МИДа.

Ранее во вторник в Европарламенте состоялись специальные слушания, посвященные визиту Борреля в Москву 4–6 декабря.

Большинство депутатов подвергли его критике, в частности за недостаточно жесткую позицию в отношении России. Также некоторые СМИ заявили о том, что поездка Борреля закончилась унижением.

Сам Боррель в ходе слушаний заявил, что отношения России и Евросоюза за прошедшие 30 лет фактически вернулись к состоянию времен холодной войны.

Кроме того, он сообщил, что может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой о введении новых рестрикций против Москвы. Боррель добавил, что эти вопросы будут обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах примут решения по дальнейшим шагам.

Боррель посетил Москву с официальным визитом 4–6 февраля. В ходе него он провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и с представителями общественных организаций. Тогда он заявлял, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать для достижения хороших результатов. Дипломат заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, и призвал не создавать «стену молчания».

По возвращении в ЕС было опубликовано официальное заявление главы евродипломатии об итогах визита в Россию. В нем он, в частности, осудил решение Москвы о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. Также он заявил, что Брюссель может ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации в области соблюдения прав человека.

Российский МИД выразил удивление тем, как Боррель оценил итоги своего визита, поскольку эта оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с Лавровым.

Захарова считает, что Европейский союз рассчитывал на то, что глава евродипломатии устроит Москве «публичную порку» во время своего визита в страну, но сделать этого не удалось.