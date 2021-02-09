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Большой десантный корабль «Петр Моргунов» отправят в Арктику

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Большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11 711, который поступил на вооружение Северного флота России, отправят на арктические маршруты. Об этом сообщили «Известиям» источники в Минобороны во вторник, 9 декабря.

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Его планируют сделать важнейшим элементом обеспечения военной группировки на островах и побережье, а также вдоль Северного морского пути.

По своим техническим характеристикам он серьезно превосходит старые корабли такого назначения. С его помощью можно будет, например, перебросить зенитные ракетные системы, радиолокаторы или береговые ракетные комплексы. А после выполнения задач оперативно их забрать.

Конструкция уникального БДК позволяет ему высаживать морскую пехоту с моря и воздуха, выгружать технику и грузы прямо на берег.

Еще одной задачей новинки в Заполярье станет доставка горюче-смазочных материалов и продовольствия на отдаленные объекты, где нет причалов. При необходимости «Петр Моргунов» станет базой для проведения спасательной операции.

«Петр Моргунов» завершил программу государственных испытаний в ноябре 2020 года. Российские БДК проекта 11 711 — корабли ближней и дальней морской зоны. Они предназначены для высадки десанта, перевозки оборудования и боевой техники.

Подробнее читайте в материале «Известий» 10 февраля.

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