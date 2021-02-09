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В Париже скончался создатель афиш для фильмов Чаплина

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Французский художник Лео Купер, у которого заказывал афиши для фильмов Чарли Чаплин, умер на 75-м году жизни. Об этом во вторник, 9 февраля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дочь артиста.

По ее словам, художник скончался во сне с своей квартире.

Первую афишу для фильма Чарли Чаплина «Новые времена» Лео Купер нарисовал в 1954 году. Актер высоко оценил афишу художника, и постеры к картинам «Золотая лихорадка», «Диктатор», «Малыш», «Огни большого города» во время их повторного выхода на экран в 1972 году Чаплин заказывал у Купера.

В 1974 году Купер удостоился первого место на конкурсе афиш Каннского кинофестиваля за фильм «Эммануэль».

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