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Экс-депутат Латвии назвал запрет российских телеканалов «языковым свинством»

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Решение Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) о запрете вещания в республике еще 16 каналов на русском языке является «языковым свинством». Об этом заявил «РИА Новости» сопредседатель Русского союза Латвии, бывший депутат сейма Мирослав Митрофанов во вторник, 9 февраля.

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«Ни дня без языкового свинства! Очередной удар по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом. Власти зачищают информационное поле в ожидании часа икс, который запланирован на июль месяц», — сказал он.

Митрофанов отметил, что, согласно закону, принятому в этой стране 2020 году, не менее 80% содержания базового пакета кабельного телевидения должно быть «на языках ЕС», то есть «не на русском». Он добавил, что операторы кабельного ТВ могут убрать русские каналы из основного пакета и перенести их в дополнительные, предложив клиентам в качестве бесплатного приложения к базовому пакету.

«Чтобы этого не произошло, власти заранее изгоняют русские каналы из латвийского информационного пространства», — заключил сопредседатель Русского союза Латвии.

Ранее во вторник национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции еще 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что ЕС надо задуматься над введением санкций против Риги, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.

Накануне NEPLP запретил ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» в стране на один год — с 15 февраля.

До этого крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекратила ретрансляцию в республике пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкций Евросоюза. С этой даты не транслируются каналы ПБК, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

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