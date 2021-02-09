Аквапарк и выставочный центр могут построить на набережной в Воронеже

Исполняющий обязанности директора воронежского Агентства по инвестициям Владимир Дорофеев рассказал о предложениях по строительству коммерческих объектов на Петровской набережной. Среди возможных проектов — офисные здания, гостиницы и др. Объем инвестиций в проект составляет 11,5 млрд рублей. Общая площадь застройки — 21 га, передает ИА «Абирег».

«Сформированные инвестиционные предложения предусматривают создание концертно-выставочного центра, аквапарка, спа-центра, детского спортивного центра, фитнес-центра, ресторана, кафе, спорт-бара, кофейни, пункта проката велосипедов, а также зоны стритфуда», — уточняют в Агентстве по инвестициям.

Ранее мэрия Воронежа объявила аукцион на проектирование первой очереди благоустройства Петровской набережной. Речь идет о территории от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. Планируется восстановить ограждение набережной, сделать облицовку подпорной стенки Адмиралтейской площади, создать радиальные перголы. Кроме того, итоговый проект должен включать в себя обновление пристани.