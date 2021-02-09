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Захарова обвинила Латвию в нарушении свободы слова

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Евросоюзу необходимо задуматься над введением санкций против Латвии, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы. Такое мнение высказала «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 9 февраля.

«Вместо того, чтобы под абсолютно надуманными предлогами, лживыми, фейковыми, обсуждать некие санкции в отношении России, на встрече в польском постпредстве при ЕС стоило бы обсудить санкции в отношении Латвии, которая по-настоящему виновата и в нарушении свободы слова. Нарушает все возможные правила и принципы, как внутреннего законодательства, так и международные правовые основы, под которыми сама же и подписалась», — отметила Захарова.

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Она подчеркнула, что Латвия намеренно и систематически — на протяжении уже не первого года — ведет дискриминационную политику в отношении российских и русскоязычных СМИ, а также журналистов.

По мнению Захаровой, такие действия связанны исключительно с работой по искоренению любого инакомыслия в стране, чтобы собственная информационная система была монолитной и не давала возможность людям получать разную информацию на языке, на котором они привыкли говорить и думать.

«Вот в отношении Латвии и нужно Европейскому союзу, и не только ему, наверное, принимать санкции. Потому что это абсолютно нарушение всего того, что признано западным сообществом цивилизационным», — подытожила представитель российского МИДа.

Ранее во вторник стало известно, что в Латвии с 10 февраля будет запрещена ретрансляция 16 российских каналов. В их число вошли REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

До этого крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза. Отмечалось, что прекращается трансляция каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Кроме этого, 8 февраля стало известно, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) принял решение о запрете ретрансляции телеканала «Россия-РТР» в Латвии. Было выпущено постановление о запрете ретрансляции телеканала на территории Латвии на один год с 15 февраля.

4 февраля в Латвии были приняты поправки к закону «О защищенных услугах», согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. До этого момента санкции могли быть применены за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях, а с принятием поправок вводится запрет на использование такого видеоматериала также в личных целях.

Однако, по словам экс-мэра Риги, депутата Европарламента Нила Ушакова, закрытие телеканалов на русском языке создает большие риски для безопасности Латвии и только усугубляет ситуацию. Более того, политик считает, что русскоговорящие будут смотреть любимые каналы с помощью интернета.

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