Приватизацию заброшенной школы отложили в Петрозаводске

В ближайшие три года в Петрозаводске планируется приватизировать 24 объекта нежилого фонда, который принадлежит городскому округу. Из перечня предлагается исключить заброшенную школу на улице Волховской.

Поправка обусловлена намерением «дополнительно рассмотреть возможные варианты использования нежилого здания», передает ИА «Карелinform».

Ранее школе, закрытой на капитальный ремонт еще в 2004 году, неоднократно пытались найти владельца. Здание также планировали передать в республиканскую собственность, чтобы решить проблемы, связанные с обманутыми дольщиками.