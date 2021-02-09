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Минтруд сообщил о сокращении числа безработных в России

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Число официально зарегистрированных безработных в России составляет менее 2,5 млн человек, что на 300 тыс. человек меньше, чем в декабре прошлого года. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минтруда во вторник, 9 февраля.

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Целью ведомства по поручению президента России является возвращение к концу этого года рынка труда к показателям 2019-го. Задачу предполагается решить с помощью трудоустройства «еще миллиона граждан из числа безработных».

В пресс-службе рассказали, что в 2020 году, начиная с августа, численность безработных россиян снизилась на 400 тыс. человек.

К 11 января число безработных в России составляло 2,77 млн человек. По данным Минтруда, за минувшие 3,5 месяца численность официально зарегистрированных безработных россиян снизилась почти на 1 млн человек.

В начале января президент России Владимир Путин назвал важнейшими задачами властей в этом году восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

Российский лидер на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым 4 февраля, в частности, поинтересовался ситуацией на рынке труда. Министр отметил, что для восстановления занятости власти дополнительно поддерживают пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес.

В тот же день Решетников сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что власти страны готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы, но какие именно, не уточнил. Он призвал дождаться, когда о них объявят президент или кабмин.

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