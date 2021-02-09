Лавров провел телефонный разговор с генсеком ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил тематику сирийского урегулирования и противодействия пандемии коронавируса. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе российского МИДа.

«Был проведен подробный обмен мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня, включая тематику сирийского урегулирования, задачи по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, проблемы изменения климата и практическую работу ООН на данных направлениях», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, в ходе разговора стороны уделили особое внимание ситуации «на земле» в сирийском урегулировании. Была отмечена необходимость активизации международной гумпомощи нуждающимся по всей стране «без политизации и предварительных условий, в строгом соответствии с руководящими принципами гуманитарного содействия».

«С российской стороны было подчеркнуто особое значение в этой связи выполнения призыва Генерального секретаря ООН А. Гутерриша к смягчению и приостановке односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса», — отметили в МИДе.

Там добавили, что также подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимодействия РФ с системой ООН по преодолению пандемии.

В конце января Гутерриш выразил надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицирует российскую вакцину от коронавируса в самое ближайшее время.

3 февраля стало известно, что в ООН положительно оценили данные о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V». Отмечалось, что ООН ждет официального одобрения вакцины от ВОЗ, и после этого сможет рассматривать вопрос об использовании препарата.