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Захарова прокомментировала очередные призывы к проведению несогласованных акций

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 февраля заявила, что кураторы из НАТО «вправили мозги» руководителю сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леониду Волкову. Таким образом она прокомментировала очередные призывы к проведению несогласованных акций, передает телеканал «Известия».

Она также подчеркнула, что доказательства работы оппозиции на Запад уже известны. По ее словам, этих людей используют в своих интересах те, кто считает Россию либо противником, либо врагом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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