Свидание эмигрировавших из России представителей организации-иноагента ФБК Леонида Волкова и Владимира Ашуркова с делегатами от военного блока НАТО, случившееся 8 февраля, может говорить о переходе к новым формам активности. После митингов, не давших желаемого им результата, стало очевидно, что старые методы неэффективны. Только что заявившие о замораживании своей деятельности персоналии после встречи с военными стран альянса объявили о возобновлении акций. Интересно, что придало им уверенности? А может, было чем надавить? Ответ пока, к сожалению, в публичном поле отсутствует — остается только догадываться.

Почему такую важную встречу — аж с целым военным блоком — ратующие за открытость и свободу слова оппозиционеры не провели с хорошим анонсированием в прямом эфире, чтобы каждый знал ее повестку и содержание?

Не получив желаемого результата, друзья зарубежных силовиков решили начать привязывать свои акции к различным праздникам — видимо, в попытке сделать митинги формой развлечения. Таким образом, самые юные или просто желающие развлечений граждане могут быть вновь вовлечены в незаконные мероприятия. Уже обходным маневром.

В данном подходе хорошо просматривается практика «Окон Овертона» — в 1990-е годы Джозеф Овертон предложил собственную технологию продвижения в обществе тех или иных ценностей. Согласно этой теории любая концепция, идея или философия, которая присутствует в обществе, может проходить шесть ступеней развития — от стадии «немыслимого» до «действующей нормы».

Еще недавно немыслимым было нападение на полицейского при исполнении или оскорбления от публичного человека в адрес ветерана Великой Отечественной войны. А сейчас мы нередко встречаем тех, кто осмеливается на такие шаги.

Аналогично и с однотипными шутками, распространяемыми в Сети — это тоже одна из старых техник «окон Овертона». Первой ступенью является юмор. Высмеяв то или иное неприемлемое обществом явление, его можно перевести из разряда «немыслимого» в разряд «радикального», а затем постепенно в разряд «приемлемого». Постоянно транслируя шутки на тему чего-либо недопустимого в обществе, можно приучить людей к тому, что это явление присутствует в нашей жизни, и степень его неприятия постепенно будет становиться всё менее острой.

Кому это выгодно? Гражданам России от шуток, дискредитирующих общественные и государственные институты или традиции уважения к защитникам, никакой пользы абсолютно не видно. В то же время разрушение социальных устоев, возможно, может быть выгодно именно иностранным военным силам — ведь это ослабляет все общество, вносит конфликты и раздор. Не просто так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что целью заявлений стран НАТО по ситуации с отдельными оппозиционерами является попытка сдерживания России и вмешательства во внутренние дела страны.

Кстати, стоит напомнить, что в мае-июне 2021 альянс проведет крупнейшие со времен холодной войны маневры Defender Europe 2021. По сценарию, просочившемуся в СМИ, будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Согласно легенде учений, войскам НАТО предстоит штурмовать Калининградскую область, блокировать западные области России, а также отражать «массированное наступление русских». В отличие от прошлых лет, в 2021-м особое внимание уделят не Восточной, а Южной Европе. Маневры запланированы в Черногории, Косово и Албании. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО и стрельбы ракетами класса «земля – земля». А Венгрия послужит глубоким тылом разворачивающейся «войны».

А чуть раньше, как пояснил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах, под ударами администрации США прекратил свое существование режим Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который в свое время рассматривался «как краеугольный камень европейской безопасности, именно потому, что США запретили своим союзникам ратифицировать соглашение об адаптации этого договора».

Являются ли все эти мероприятия, встречи и акции одной цепью событий или же, как говорят некоторые, «это другое» и лишь совпадение — можно решить самостоятельно. Опираясь на рациональный подход.

Автор — член экспертного совета при комитетах ГД

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