ВОЗ считает маловероятным заражение коронавирусом от летучей мыши
Прямая передача штаммов коронавируса от летучей мыши человеку маловероятна. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек, уточнив, что специалисты организации пока не знают источник распространения болезни. Рынок в Ухане мог быть не первым местом вспышки коронавируса, передает телеканал «Известия». Ученые говорят о необходимости дополнительных исследований. Эмбарек подчеркнул, что версия о летучей мыши пока не имеет научного подтверждения. В дикой природе Китая не нашли штаммов коронавируса.
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