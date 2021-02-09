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ВОЗ считает маловероятным заражение коронавирусом от летучей мыши

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Прямая передача штаммов коронавируса от летучей мыши человеку маловероятна. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек, уточнив, что специалисты организации пока не знают источник распространения болезни. Рынок в Ухане мог быть не первым местом вспышки коронавируса, передает телеканал «Известия». Ученые говорят о необходимости дополнительных исследований. Эмбарек подчеркнул, что версия о летучей мыши пока не имеет научного подтверждения. В дикой природе Китая не нашли штаммов коронавируса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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