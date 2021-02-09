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Боррель заявил о возвращении отношений ЕС и РФ к состоянию времен холодной войны

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Отношения России и Евросоюза за прошедшие 30 лет фактически вернулись к состоянию времен холодной войны. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на специальных слушаниях на сессии Европарламента 9 февраля, посвященных его последнему визиту в Москву.

Слушания транслировались на сайте Европарламента.

Двойное но: как Жозепу Боррелю досталось за визит в Москву
Вернувшись в Брюссель, дипломат более категорично высказался об отношениях с Россией

«В наших отношениях укоренилось глубокое недоверие. Многие традиционные основы отношений ЕС с Россией распадаются», — сказал Боррель.

Дипломат отметил, что экономические отношения России с Европой «серьезно подорвали санкции». А энергетические поставки, которые были основой сотрудничества Российской Федерации и альянса, «серьезно подорвет предстоящий разворот мировой экономики к зеленой энергетике».

Кроме того, на слушаниях он сообщил, что может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой о введении новых рестрикций против Москвы. Он добавил, что эти вопросы будут обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах примут решения по дальнейшим шагам.

Глава европейской дипломатии отметил, что Россия не соответствует ожиданиям альянса в отношении соблюдения демократии в стране, а между Брюсселем и Москвой установилось взаимное недоверие. Он выразил «глубокое разочарование и растущее недоверие» в двусторонних отношениях.

Боррель посетил Москву с официальным визитом 4–6 февраля. В ходе него он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и с представителями общественных организаций. Тогда он заявлял, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать для достижения хороших результатов. Дипломат заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, и призвал не создавать «стену молчания».

По возвращении в ЕС было опубликовано официальное заявление главы евродипломатии об итогах визита в Россию. В нем он, в частности, осудил решение Москвы о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. Также он заявил, что Брюссель может ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации в области соблюдения прав человека.

Российский МИД выразил удивление тем, как Боррель оценил итоги своего визита, поскольку эта оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с Лавровым.

Парижская хартия была принята на совещании глав государств и правительств стран-участников ОБСЕ в ноябре 1990 года. Ее подписание свидетельствовало об окончании враждебного противостояния в Европе.

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