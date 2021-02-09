Захарова прокомментировала очередные призывы к проведению несогласованных акций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 февраля заявила, что кураторы из НАТО «вправили мозги» руководителю сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леониду Волкову. Таким образом она прокомментировала очередные призывы к проведению несогласованных акций в разговоре с «Известиями».

«Они ничего не решают. Эти люди живут и работают под диктовку своих кураторов. Эти кураторы находятся за рубежом, в Брюсселе. И вчера мы все это видели, как постпредство Польши при ЕС организовало встречу с так называемой «российской оппозицией». <…> Что-то там еще делали США с Великобританией, которые не входят в состав ЕС. Натовский формат. <…> Но что-то мне подсказывает, что они им пытались просто, извините, вправить мозги и сказать о том, что ни в коем случае нельзя переносить вот эти незаконные протесты на весну и на лето, а нужно их продолжать», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что доказательства работы оппозиции на Запад уже известны. По ее словам, этих людей используют в своих интересах те, кто считает Россию либо противником, либо врагом.

«Это не мои фантазии. Так написано в основополагающих документах НАТО, Североатлантического альянса. Я уже не говорю про США. У них мы вообще выступаем в качестве главной, наверное, угрозы, врага. В общем-то, они в выражениях не стесняются», — добавила Захарова.

Ранее Волков разместил в Сети пост с призывом к своим сторонникам выйти 14 февраля на акцию в поддержку Навального. Предполагается, что люди должны выйти во дворы с фонариками и постоять так несколько минут, однако до этого он предлагал перенести все несанкционированные акции на весну и лето.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную акцию, заявил, что сотрудники правоохранительных органов в случае нарушения закона будут привлекать виновных к ответственности.

8 февраля в Польше прошла видеоконференция 27 стран ЕС с исполнительным директором ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимиром Ашурковым и Волковым. Они призвали ввести санкции из-за ситуации с Навальным.

Захарова заявила, что организация на площадке постпредства Польши в ЕС онлайн-конференции с участием российских оппозиционеров является агрессивным и неправовым наступлением на Россию.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. На этом фоне в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля состоялись несогласованные акции протеста. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.