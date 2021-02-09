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Боррель сообщил о намерении предложить новые санкции против России

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Страны Евросоюза обсудят новые санкции против России в ходе встречи глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств ЕС в марте. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пленарной сессии Европейского парламента.. Трансляция велась на сайте ЕП.

Двойное но: как Жозепу Боррелю досталось за визит в Москву
Вернувшись в Брюссель, дипломат более категорично высказался об отношениях с Россией

«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — пообещал Боррель.

Глава дипломатии ЕС заявил, что Россия «не оправдала ожиданий» и «не стала современной демократией». По его словам, в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой.

В качестве причин возникшей между сторонами напряженности Боррель назвал конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуацию в Белоруссии.

Боррель посетил Москву 4–6 февраля. В ходе визита он встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с представителями общественных организаций. Глава евродипломатии заявлял, что есть сферы, в которых Россия и ЕС могут и должны сотрудничать, так как в этом случае они достигнут хороших результатов. Он заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях. Также он призвал не создавать «стену молчания».

По возвращении в ЕС было опубликовано официальное заявление Борреля об итогах визита в Россию. В нем он, в частности, осудил решение Москвы о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. Он выразил мнение, что Москва якобы не желает улучшать отношения с альянсом, и пригрозил новыми санкциями.

МИД России выразил удивление в связи с оценкой Боррелем итогов его визита, поскольку она сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с Лавровым.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что Европейский союз рассчитывал на то, что глава евродипломатии устроит Москве «публичную порку» во время своего визита в страну, но сделать этого не удалось.

По ее словам, провалившиеся планы привели к «истерике» у западных партнеров. Она подчеркнула, что российская сторона хотела обсуждать реальные проблемы и перспективы отношений Москвы и альянса, поэтому дипломат не смог выполнить свою задачу.

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