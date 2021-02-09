Бой Волкова и Оверима на РЕН ТВ посмотрели 3 млн телезрителей

В минувшее воскресенье, 7 февраля, телеканал РЕН ТВ провел в прямом эфире трансляцию главного боя UFC Fight Night 184 в тяжелом дивизионе Александра Волкова и Алистара Оверима. Показ состоялся на эксклюзивных правах в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

По данным Mediascope бой собрал у телеэкранов только в крупных городах страны почти 1,2 млн человек, доля среди мужчин старше 18 лет составила 22,2%.

При этом, по данным аналитических служб канала, всего по стране турнир смотрели более 3 млн человек, а доля среди мужчин целевой аудитории 25–54 была еще выше — 23,7%.

Подобный зрительский интерес позволил РЕН ТВ обойти другие телеканалы и занять первое место в данном временном слоте во всех возрастных категориях.