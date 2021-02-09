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Ученые рассказали о роли кондиционеров в распространении коронавируса

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Ученые из Университета Миннесоты воссоздали гидродинамическую модель распространения коронавируса в кондиционируемых помещениях. Результаты исследования опубликовал во вторник, 9 февраля, журнал Physics of Fluids.

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Связь вентиляции и кондиционирования воздуха с распространением SARS-CoV-2 в замкнутых помещениях ученые исследовали на примере конкретного ресторана в Гуанчжоу в Китае, который в разгар пандемии стал одним из очагов распространения инфекции. С помощью суперкомпьютера они смоделировали схему захвата частиц вируса сложными потоками, возникающими в результате взаимодействия холодного воздуха от кондиционеров и горячего шлейфа от плоских поверхностей.

«Наше моделирование учитывает различные физические параметры, включая потоки воздуха, тепловой эффект, перенос аэрозолей в условиях турбулентности, ограниченную эффективность фильтрации кондиционеров, а также сложную геометрию пространства. Всё это играет роль в передаче вируса по воздуху», — приводятся в публикации слова руководителя исследования Цзярон Хона.

Он отметил, что вычислительные мощности суперкомпьютера позволяют учитывать также и другие мультифизические факторы, задействованные в реальных условиях. Таким образом ученым удалось вычислить два дополнительных потенциальных пути передачи вируса по воздуху, которые в настоящее время упускаются из виду: поток теплых аэрозолей, поднимающийся из-под стола, и обратный поток воздуха, проходящий через кондиционеры с ограниченной эффективностью фильтрации.

В этой связи авторы исследования заявили о необходимости введения дополнительных мер безопасности против COVID-19 в замкнутых кондиционируемых помещениях, таких как экранирование пространства под столами и повышение эффективности фильтрации кондиционеров.

20 января технический директор климатической компании Дмитрий Воловенко рассказал, что кондиционеры зимой можно использовать для обогрева и в этом случае они могут быть даже эффективнее обогревателя и помочь в борьбе с вирусами. Специалист отметил, что кондиционер не является источником появления микробов в помещении и никак не может повлиять на этот процесс, но хорошо справляется с очисткой воздуха за счет системы фильтрации.

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