Дело возбудили по факту мошенничества при ремонте библиотеки в Челябинске

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при ремонте публичной библиотеки. Соответствующую информацию ИА «Ура.ру» подтвердил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

«Уголовное дело действительно возбуждено. Мы сотрудничаем со следствием, предоставляем все необходимые документы. Отправляли бумаги в ФАС о признании ремонтных работ недобросовестными, но в ведомстве нам отказали», — заявил министр.

Компания «Евразия-Сервис» отремонтировала фасад библиотеки за 18,5 млн рублей. Позже выяснилось, что работы были проведены некачественно.

По данным ИА «Ура.ру», ранее уголовное дело в Челябинске было возбуждено по итогам реконструкции памятника Ленину на площади Революции. Работы также проводило ООО «Евразия-Сервис».