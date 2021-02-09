Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
ВОЗ проведет второй этап расследования в Ухане
Спорт
Биатлонистам из России запретили размещать в соцсетях символы страны
Экономика
МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4%
Экономика
Расходы бюджета на нацпроекты составили на 1 февраля 8,5% от плана
Интернет
Роскомнадзор допустил блокировку западных соцсетей за призывы к митингам
Мир
В ГД сравнили слова Зеленского о «Спутнике V» с призывами отказаться от газа в пользу соломы
Экономика
Источник сообщил о возбуждении дела против H&M в России за неуплату пошлин
Общество
Муниципального депутата Янкаускаса отправили под домашний арест
Мир
Патрушев обсудил с главой парламента Ирана ситуацию вокруг СВПД
Сюжет:

В Иране высоко оценили эффективность российской вакцины «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в Иране Алиреза Раиси заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» является одной из наиболее эффективных в мире. На эту тему он высказался во вторник, 9 февраля.

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»
Австрия, Германия и Франция изучают возможность использования российского препарата

«Спутник V» — одна из очень эффективных, надежных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать — входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности», — сказал Раиси в эфире телеканала IRINN.

26 января стало известно, что Иран одобрил «Спутник V» и надеется начать производство вакцины в ближайшее время.

Ранее во вторник сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Когда будет одобрена заявка, пока неизвестно.

В феврале результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев.

При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021