В Иране высоко оценили эффективность российской вакцины «Спутник V»

Официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в Иране Алиреза Раиси заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» является одной из наиболее эффективных в мире. На эту тему он высказался во вторник, 9 февраля.

«Спутник V» — одна из очень эффективных, надежных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать — входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности», — сказал Раиси в эфире телеканала IRINN.

26 января стало известно, что Иран одобрил «Спутник V» и надеется начать производство вакцины в ближайшее время.

Ранее во вторник сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Когда будет одобрена заявка, пока неизвестно.

В феврале результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев.

При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.