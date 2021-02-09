Три случая бешенства выявили с начала месяца в Омской области

В Омской области с начала февраля выявили сразу три случая бешенства животных. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, на территории деревни XVII Партсъезд в Омском районе заразилась лиса, в поселке Лесном Нижнеомского района — овца, в деревне Красный Цвет Москаленского района — лошадь, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

На территории населенных пунктов введут карантин. Также специалисты проведут профилактические мероприятия.

3 февраля сообщалось, что случаи бешенства выявили в пяти районах Волгоградской области. Власти ввели карантин на опасных территориях. Очаги будут ликвидированы в течение трех месяцев.