Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
ВОЗ проведет второй этап расследования в Ухане
Спорт
Биатлонистам из России запретили размещать в соцсетях символы страны
Экономика
МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4%
Экономика
Расходы бюджета на нацпроекты составили на 1 февраля 8,5% от плана
Интернет
Роскомнадзор допустил блокировку западных соцсетей за призывы к митингам
Мир
В ГД сравнили слова Зеленского о «Спутнике V» с призывами отказаться от газа в пользу соломы
Экономика
Источник сообщил о возбуждении дела против H&M в России за неуплату пошлин
Общество
Муниципального депутата Янкаускаса отправили под домашний арест
Мир
Патрушев обсудил с главой парламента Ирана ситуацию вокруг СВПД

Самолет «развернуло» на скользкой ВПП в ростовском аэропорту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов задерживается вылет самолета SSJ-100 из-за того, что его «развернуло» по пути к терминалу. Видео с места инцидента появилось в Telegram-канале «ЯП-События» во вторник, 9 февраля.

Отмечается, что речь идет о рейсе 308 Самара — Ростов-на-Дону авиакомпании «Азимут».

«Мы приземлились в Платов и по пути к терминалу нас развернуло», — приводит Telegram-канал слова подписчика, который прислал кадры.

По его словам, на взлетно-посадочной полосе очень скользко и пассажиры уже полтора часа ждут, когда подействуют реагенты. Из самолета никого не выпускают.

Другие подробности уточняются.

Ранее во вторник Военно-транспортный самолет Ан-12 попал в аварию при посадке на аэродроме Буревестник на курильском острове Итуруп, из-за того что у него подломились стойки шасси. Пострадавших среди экипажа и пассажиров не было. Воздушное судно не получило сильных повреждений. Комиссия Восточного военного округа (ВВО) устанавливает причины ЧП.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021