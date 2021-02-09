Самолет «развернуло» на скользкой ВПП в ростовском аэропорту

В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов задерживается вылет самолета SSJ-100 из-за того, что его «развернуло» по пути к терминалу. Видео с места инцидента появилось в Telegram-канале «ЯП-События» во вторник, 9 февраля.

Отмечается, что речь идет о рейсе 308 Самара — Ростов-на-Дону авиакомпании «Азимут».

«Мы приземлились в Платов и по пути к терминалу нас развернуло», — приводит Telegram-канал слова подписчика, который прислал кадры.

По его словам, на взлетно-посадочной полосе очень скользко и пассажиры уже полтора часа ждут, когда подействуют реагенты. Из самолета никого не выпускают.

Другие подробности уточняются.

Ранее во вторник Военно-транспортный самолет Ан-12 попал в аварию при посадке на аэродроме Буревестник на курильском острове Итуруп, из-за того что у него подломились стойки шасси. Пострадавших среди экипажа и пассажиров не было. Воздушное судно не получило сильных повреждений. Комиссия Восточного военного округа (ВВО) устанавливает причины ЧП.