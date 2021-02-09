Главу RT DE вызвали в полицию Берлина по запросу украинской стороны

Главу RT DE Динару Токтосунову вызвали в полицию Берлина. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает телеканал RT.

Токтосунова проходит как свидетель по делу об убийстве по запросу украинской стороны.

Других подробностей издание пока не сообщает.

Ранее, 27 января, RT DE сообщил, что планирует запустить вещание в Германии в декабре 2021 года.

9 декабря сообщалось, что в Белоруссии задержали мужчину, подозреваемого в том, что он угрожал убийством журналисту RT. Возбуждено уголовное дело.