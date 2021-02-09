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Университет водного транспорта отреставрируют в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде будет проведена реконструкция корпусов Волжского государственного университета водного транспорта. Эксперты Главгосэкспертизы России уже рассмотрели проектно-сметную документацию и выдали положительное заключение.

Структура комплекса на улице Минина, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, будет максимально сохранена, передает ИА «НьюсНН». Согласно планам, здесь отреставрируют фасад, декоративные элементы и скульптуры здания, а также гранитное покрытие. Кроме того, будут устранены дефекты на крышах первого и второго яруса.

Напомним, в Нижнем Новгороде ООО «Фрегат» займется реставрацией объекта культурного наследия — Чкаловской лестницей. На это организация получит 159,07 млн рублей. Работы будут финансироваться из межбюджетного трансферта, предоставленного региону из федеральной казны на 2020–2021 годы. «Фрегат» также выиграл тендер на реставрацию Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Данные работы обойдутся в 47,29 млн рублей.

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