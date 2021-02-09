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Боксер Поветкин рассказал о подготовке к бою с Уайтом

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Боксер Александр Поветкин по прозвищу Русский Витязь рассказал в интервью телеканалу РЕН ТВ и газете «Спорт-Экспресс» 9 декабря о подготовке к предстоящему бою с «похитителем тел», британцем Диллианом Уайтом.

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Сейчас россиянин активно тренируется. По его словам, на спортивных сборах в Геленджике разобрали необходимые в предстоящем бою действия.

«Разбирали, что нужно сделать и как нужно сделать. Во-первых, мне нужно руки держать, атаковать после защитного действия. Много мы разбирали, я думаю, в этот раз будет лучше», — сказал Поветкин.

Он назвал Уайта мощным парнем и сильным боксером.

В свою очередь, боксер Эдуард Трояновский выразил надежду, что Поветкин победить.

«Я считаю, что шансов 50/50, Диллиан был в нокауте, но и Александр был в нокдаунах, поэтому я верю и надеюсь, Александр готовился, он в хорошем расположении духа, и он должен сделать всё, чтобы победить, будем надеяться не победу», — сказал он.

Бой Поветкина и Уайта запланирован на 6 марта. Это их второй поединок. Он должен был пройти 21 ноября, но его перенесли на конец января 2021-го, так как у россиянина выявили коронавирус. В конце ноября спортсмен вылечился и начал тренироваться.

Первый бой состоялся в августе прошлого года. Он завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Тогда же Русский Витязь завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. В конце декабря этот поединок номинировали на звание лучшего в 2020 году по версии Американской ассоциации журналистов, которая пишет о боксе (BWAA). В январе этого года нокаут в исполнении Поветкина признали лучшим в 2020 году по версии WBC.

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