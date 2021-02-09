Роскомнадзор допустил блокировку западных соцсетей за призывы к митингам

Если западные социальные сети не будут исполнять требования российских властей об удалении контента, содержащего призывы к участию в незаконных акциях, Роскомнадзор может прибегнуть к блокировке таких ресурсов. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций федеральной службы Евгений Зайцев в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Теоретически российское законодательство такие меры рассматривает. Это возможно, если не срабатывают иные меры», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Зайцева, в период проведения несанкционированных акций 23 и 31 января Роскомнадзор фиксировал призывы к участию в протестных акциях, в том числе направленные на несовершеннолетних в китайском сервисе TikTok.

«Налажено взаимодействие с главой представительства TikTok, так что подобный контент сразу же блокируется. Мы работали совместно с МВД и коллегами из генеральной прокуратуры, и как только такой контент появлялся, он оперативно удалялся», — сообщил представитель Роскомнадзора.

Он уточнил, что российские социальные сети незамедлительно подчинялись требованиям об удалении подобной информации, а зарубежные ресурсы не всегда оперативно реагировали не запрос федеральной службы.

3 февраля сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены.

В свою очередь комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за подобные призывы.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также об ответственности за их организацию и участие и указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам. В ходе акций были проведены задержания участников акций, нарушивших российское законодательство, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела.