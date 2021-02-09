В ГД сравнили слова Зеленского о «Спутнике V» с призывами отказаться от газа в пользу соломы

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» схож с призывом бывшего президента страны Виктора Ющенко отказаться от использования российского газа в пользу соломы. Такое мнение во вторник, 9 февраля, высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Вы знаете, отношение [Зеленского] к российской вакцине ничем не отличается от подобного рода заявлений, которые во множестве прежде звучали с Украины. Я припоминаю президента Ющенко, который советовал украинцам отказываться от украинского газа и топить соломой. Это было в годы его президентства (2005–2010 годы — Ред.)», — сказал Затулин в беседе с «РИА Новости».

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен использовать для вакцинации российский препарат, так как не располагает официальными доказательствами эффективности лекарства. По его словам, жители страны «не кролики» и эксперименты на них ставить нельзя.

При этом 2 февраля авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты испытаний вакцины, согласно которым эффективность препарата составила 91,6%, а показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Данные об эффективности препарата поприветствовали в ВОЗ и в ООН.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Украины использовать российскую вакцину. Он отметил, что многие страны с радостью готовы принять российский препарат.

По данным портала Worldometers, на Украине за все время пандемии зафиксировано почти 1,25 млн случаев COVID-19. При этом выздоровели около 1,08 млн пациентов, скончались 23,7 тыс. человек.