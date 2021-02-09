На новом сайте президента Белоруссии появился раздел для детей

Стать главой государства может патриот, который стремится сделать свою страну лучше. Такие советы детям появились на новом официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Для того чтобы стать главой государства, нужно многому учиться, иметь широкий кругозор, любить свою страну и стремиться сделать ее лучше. Говоря простыми словами, нужно быть гражданином и патриотом своей родной Беларуси», — говорится на сайте.

Президент Белоруссии обладает множеством полномочий, является главой государства, гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина, подчеркивается в обращении к детям. «Это большая ответственность и тяжелый каждодневный труд», — отмечает интернет-портал.

Новый официальный сайт президента Белоруссии, на котором разместили в том числе информационный раздел для детей, был представлен 9 февраля.

При создании сайта использовался современный международный опыт, лучшие отечественные наработки и технические решения в сфере веб-дизайна. Структура и навигация по порталу кардинально переработана. Новая версия портала также поддерживает передовую технологию «прогрессивное веб-приложение» (PWA), которая позволяет получать доступ к сайту более надежно и быстро, сообщает «БелТА».

Ранее, 29 января, Лукашенко анонсировал введение мер по соцсетям и мессенджерам для защиты интересов государства и народа.

По словам Лукашенко, со временем весь мир придет к введению цензуры в социальных сетях.