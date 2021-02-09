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На новом сайте президента Белоруссии появился раздел для детей

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Стать главой государства может патриот, который стремится сделать свою страну лучше. Такие советы детям появились на новом официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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«Для того чтобы стать главой государства, нужно многому учиться, иметь широкий кругозор, любить свою страну и стремиться сделать ее лучше. Говоря простыми словами, нужно быть гражданином и патриотом своей родной Беларуси», — говорится на сайте.

Президент Белоруссии обладает множеством полномочий, является главой государства, гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина, подчеркивается в обращении к детям. «Это большая ответственность и тяжелый каждодневный труд», — отмечает интернет-портал.

Новый официальный сайт президента Белоруссии, на котором разместили в том числе информационный раздел для детей, был представлен 9 февраля.

При создании сайта использовался современный международный опыт, лучшие отечественные наработки и технические решения в сфере веб-дизайна. Структура и навигация по порталу кардинально переработана. Новая версия портала также поддерживает передовую технологию «прогрессивное веб-приложение» (PWA), которая позволяет получать доступ к сайту более надежно и быстро, сообщает «БелТА».

Ранее, 29 января, Лукашенко анонсировал введение мер по соцсетям и мессенджерам для защиты интересов государства и народа.

По словам Лукашенко, со временем весь мир придет к введению цензуры в социальных сетях.

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