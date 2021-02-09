Три уголовных дела возбудили после схода наледи с крыш на людей в Самаре

В Самаре возбуждено три уголовных дела по ст. «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Причиной стали сходы наледи с крыш домов, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, с 28 января по 4 февраля в Самаре рухнула наледь с домов на улицах Авроры и Гагарина, а также на проспекте Юных Пионеров. Пострадали 48-летняя женщина, 15-летняя девушка, 35-летний мужчина. Все они госпитализированы, уточняет НИА «Самара».

По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия, обстоятельства и подозреваемые устанавливаются.

В СК просят быть внимательными и стараться не передвигаться близко от стен зданий и под балконами.

3 февраля сообщалось о том, что глыба льда рухнула с крыши здания в Саратове. Пострадала 83-летняя пенсионерка. Женщину госпитализировали.