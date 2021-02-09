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Опубликовано полное видео драки Дацика и Тарасова на пресс-конференции

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YouTube-канал True Gym MMA 8 февраля опубликовал полное видео потасовки бойцов Вячеслава Дацика и Артема Тарасова на пресс-конференции, посвященной боксерскому турниру «Короли ринга».

Конфликт разгорелся после высказывания Тарасова.

«Немножко укусить в сторону Дацика. А что у вас там 4 по 3 (четыре раунда по три минуты. — Ред.)? Что вы как дети деретесь? 6 по 3 — два мужика нормальных выходят. Почему у вас 4 по 3? Почему у нас с Михаилом Кокляевым 6 по 3?» — сказал он.

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Дацик в ответ посоветовал Тарасову «следить за базаром». После бойцы обменялись еще парой реплик, затем встали со своих мест и начали толкаться. При этом Тарасов ударил оппонента ногой.
На участников стычки налетели другие мужчины, завязалась массовая потасовка. В итоге охране удалось разнять конфликтующих.

7 февраля Тарасов прокомментировал массовую потасовку с участием Дацика. Говоря об инциденте, он отметил, что показал готовность «навалять» не только представителю силовых видов спорта Михаилу Кокляеву, но и Дацику.

За день до этого Кокляев рассказал, что начало массовой драке было положено в тот момент, когда бойцы впервые встретились в октагоне.

Поединок Дацика с Тарасовым состоялся в апреле 2019 года. Блогер сам вызвал соперника на бой, несмотря на то, что уступал ему в весе почти в два раза. При этом блогеру удалось победить: после третьего раунда Дацика дисквалифицировали за использование запрещенных приемов.

Поединок Тарасова с Кокляевым в рамках турнира «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.

В боях турнира также встретятся боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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